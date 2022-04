Die Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes jetzt vorbestellen

Ab sofort nehmen Händler hierzulande Vorbestellungen für die Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes entgegen, wie Nerdy Deals berichtet. Amazon, Media Markt und Saturn sind inzwischen mit 99,99 Euro gleichgezogen. Update: Inzwischen ist nicht nur das Verpackungsdesign bekannt, sondern die Limited Edition auch schon vielerorts ausverkauft. Otto ruft derzeit nur 89,99 Euro auf.

Das erste Fire Emblem Warriors bediente sich bei seiner Story und seinen Figuren am kompletten Franchise. Der neue Ableger basiert hingegen auf dem Universum von Fire Emblem: Three Houses. Die Limited Edition soll zeitgleich am 24. Juni 2022 in Japan und Europa erscheinen.

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force