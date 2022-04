LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist der erfolgreichste Konsolen-Start eines LEGO-Spiels

Es hatte sich bei den Steam-Zahlen und den verschiedenen Verkaufscharts aus einigen Ländern schon angedeutet: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist ein großer Erfolg. Die konkrete Einordnung erfolgt heute von Publisher Warner Bros. Games.

Demnach habe Die Skywalker Saga alle vorherigen Konsolenspiel-Starts von LEGO übertroffen. Nach den ersten beiden Verkaufswochen blickt man auf weltweit 3,2 Millionen verkaufte Exemplare zurück.

Das „bisher größte LEGO-Star-Wars-Spiel“ ist also auch das bisher erfolgreichste. In dieser Woche veröffentlichte man auch schon die ersten DLCs: Die Charakter-Pakete Rogue One: A Star Wars Story und die Classic-Characters stehen jetzt zur Verfügung.

Bildmaterial: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, Warner Bros, TT Games