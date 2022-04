Switch-Exklusivität adé: No More Heroes III erscheint für andere Konsolen und PCs

Nicht einmal ein Jahr war No More Heroes III ein Switch-Exklusivspiel. Das ändert sich nämlich bald. Publisher XSEED Games und Entwickler Grasshopper Manufacture kündigten die aktuellsten Abenteuer von Travis Touchdown für PlayStation, Xbox und PCs via Steam und Microsoft Store an.

Im Frühjahr soll die Veröffentlichung erfolgen. Travis muss sich intergalaktischen Bedrohungen stellen, aber auch ganz viele andere Aufgaben erledigen. Beispielsweise verstopfte Toiletten wieder in Schwung bringen.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

Die neuen Versionen sollen sich vor allem technisch verbessern. Versprochen werden „verbesserte HD-Grafiken“, eine bessere Framerate und natürlich schnellere Ladezeiten. Für Amerika stellte XSEED Games auch die folgende Handelsversion vor. Für Europa gibt es noch keine Ankündigung, aber es bleibt zu hoffen, dass Marvelous Europe einspringt.

Die Handelsversion:

Bildmaterial: No More Heroes III, Marvelous, Grasshopper Manufacture