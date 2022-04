Capcom kündigt Capcom Arcade 2nd Stadium für Konsolen und PCs an

32 weitere Arcade-Klassiker von Capcom finden ihren Weg auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Capcom hat Capcom Arcade 2nd Stadium angekündigt. Es gibt noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin, aber der Microsoft Store war mit dem 22. Juli schon voreilig.

Weitere Details gab Capcom nicht bekannt, aber die Veröffentlichungsform dürfte sich am Vorgänger Capcom Arcade Stadium orientieren. Capcom Arcade Stadium ist kostenlos herunterladbar und lediglich eine Art Bühne für die vielen Games. Die weiteren Games gibt es in Bundles gegen Geld.

In der ersten Sammlung war 1943 – The Battle of Midway als Gratis-Download enthalten. Bei Capcom Arcade 2nd Stadium wird das SonSon sein. Vorbesteller erhalten außerdem zusätzlich Three Wonders. Die weiteren Spiele sind noch nicht bekannt.

Bildmaterial: Capcom Arcade 2nd Stadium, Capcom