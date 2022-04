Shining Force: Der geplante Mobile-Ableger wird schon vor der Veröffentlichung eingestampft

Mobile-Spiele haben oft keinen guten Ruf: mühsame Pay-to-win-Mechaniken, wenig Tiefgang und ein schnelles Ende, wenn der Profit nicht stimmt. Bei Shining Force: Hikari to Yami no Eiyuu (Heroes of Light and Darkness) kommt das Ende nun schon vor der Veröffentlichung, wie Vespa bekannt gab. Die Veröffentlichung wäre weltweit geplant gewesen.

Der japanische Entwickler Hive, welcher zur koreanischen Firma Vespa gehört, hätte das Spiel entwickeln sollen. Vespa hat von Sega die Lizenz erworben, Spiele unter dem Namen Shining Force zu veröffentlichen. Die Reihe nahm 1992 für Sega Mega Drive ihren Anfang, es folgten zahlreiche weitere Ableger. Zuletzt erschien hierzulande Shining Resonance Refrain im Jahr 2018.

Laut koreanischen Medienberichten befindet sich Vespa in finanziellen Schwierigkeiten, nun fokussiert man sich auf bestehende Projekte. Diese Maßnahme soll die Kosten senken, da man das Budget für die Entwicklung von Shining Force nicht mehr stemmen könne, so ein Sprecher von Vespa.

Das waren die Pläne für Shining Force Mobile

Die Geschichte sollte 1000 Jahre nach dem Sieg der Shining Force spielen. Nun hätte jedoch eine neue Geschichte beginnen sollen, wobei die alten Helden durch Raum und Zeit gereist sind. Das Spielprinzip sollte – wie so oft – dem bekannten Free-to-play-Muster mit Item-basierten Transaktionen folgen. Es hätte ein Strategie-RPG werden sollen.

Hive wollte das Ziel verfolgen, sowohl Strategie als auch Spaß der Reihe auf mobile Endgeräte zu bringen. Dabei hätte man sich auf das Setting und die Geschichte von Shining Force verlassen. Auch die einzigartigen und charmanten Charaktere sollte man entwickeln können.

So hätte das Spiel aussehen sollen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Siliconera, Bildmaterial: Shining Force: Hikari to Yami no Eiyuu, Vespa, Hive, Sega