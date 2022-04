Pokémon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung Dark Phantasma bringt weitere Hisui-Karten

The Pokémon Company hat die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel, zunächst nur in Japan, angekündigt. Die Erweiterung heißt Dark Phantasma und wird Karten basierend auf Hisui-Zoroark und Hisui-Viscogon einführen. Auch ein Shiny-Gardevoir geben die ersten Produktbilder schon her.

Die mit „Strahlender Sterne“ eingeführte VSTAR-Mechanik wird natürlich wieder eine Rolle spielen. Jedes Pokémon-VSTAR hat eine besondere VSTAR-Power – die eine Attacke oder eine Fähigkeit sein kann – mit einem extrem starken Effekt, der den Ausgang eines Kampfes entscheiden kann.

Die Veröffentlichung der neuen Erweiterung ist in Japan für den 13. Mai 2022 geplant. Es ist die nächste Erweiterung nach der aktuellen Haupterweiterung Astralglanz, die am 27. Mai 2022 auch hierzulande erscheint. Die Haupterweiterung Astralglanz könnt ihr euch bei MyCollectibles schon kostengünstig* vorbestellen.

Wollt ihr das Sammelkartenspiel erlernen? Dann könnt ihr das im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch tun: Mit der Pokémon-Kampfakademie, die wir hier vorgestellt haben. Davon hat The Pokémon Company kürzlich eine aktualisierte Version veröffentlicht. Im Sommer steht eine Erweiterung auf dem Plan, in der es um das nach wie vor populäre Pokémon GO geht.

