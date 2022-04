Oster-Angebote bei Amazon: Das sind die besten Games-Schnäppchen

Amazon läutet die Osterfeiertage schon mal mit einigen guten Angeboten ein, die sich auch gut über die Kategorie Games erstrecken. Teil der Aktion sind beispielsweise Bestpreise für Pokémon-Legenden: Arceus und Triangle Strategy, darüber hatten wir bereits berichtet.

Aber auch darüber hinaus können sich einige Angebote sehen lassen. Allen voran Bravely Default II für 25,10 Euro oder auch NieR Automata in der Game of the YoRHa Edition für 13,53 Euro. Nachfolgend eine kleine Auswahl.

Switch-Spiele im Angebot:

Sonstige Plattformen:

Seid ihr heute fündig geworden?

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo