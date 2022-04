Deutsche Verkaufscharts: LEGO Star Wars mischt die Rankings galaktisch gut auf

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts der vergangenen Woche legt LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga einen galaktisch guten Start hin. Die Schnittmenge von LEGO-Fans und Star-Wars-Fans scheint groß genug, das Spiel nebenbei aber auch gut genug.

GfK Entertainment hat die umsatzstärkste Woche seit eineinhalb Monaten verzeichnet. Das Spiel landet in den Rankings für Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series auf Rang 1. Für zusätzliche Platzierungen sorgt die Deluxe Edition, denn GfK Entertainment zählt jede Handelsversion einzeln.

Nur die Xbox-One-Charts geben sich unbeeindruckt. Hier landet die GTA V Premium Edition vor WWE 2K22. In den Switch-Charts geht Mario Kart 8 Deluxe als Zweiter ins Ziel, in den PS5-Rankings gelingt das Elden Ring und in den PS4-Charts Gran Turismo 7.

Bildmaterial: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, Warner Bros, TT Games