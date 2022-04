Japanische Verkaufscharts: So schlagen sich Kirby und Ghostwire: Tokyo zum Start

Wir wissen bereits, dass Kirby und das vergessene Land in Japan einen grandiosen Verkaufsstart hingelegt hat. Aber natürlich ist in der vergangenen Woche noch ein bisschen mehr passiert.

In der Verkaufswoche vom 21. bis zum 27. März 2022 ist beispielsweise auch Ghostwire: Tokyo in Japan erschienen. Dort kennt man aber Shibuya schon in- und auswendig. Nur etwa 10.000 Menschen haben die PS5-Handelsversion gekauft. Weitere Neueinsteiger sind Tiny Tina’s Wonderlands und Relayer.

[NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 380.060 (New)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 18.931 (4.518.473)

[NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 17.941 (2.195.400)

[PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 13.918 (307.546)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 13.305 (2.574.724)

[PS5] Ghostwire: Tokyo (Bethesda, 03/25/22) – 10.144 (New)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8.982 (4.822.623)

[PS4] Stranger of Paradise (Square Enix, 03/18/22) – 7.720 (36.664)

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 7.710 (920.035)

[NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5.731 (1.987.301)

[NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 5.693 (117.800)

[PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 5,597 (100.415)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.558 (7.220.089)

[PS4] Tiny Tina’s Wonderlands (2K, 03/25/22) – 5,427 (New)

[NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 5.237 (2.629.183)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4.871 (3.107.336)

[PS4] Relayer (Kadokawa Games, 03/24/22) – 4.608 (New)

[NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4.208 (952.899)

[PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 4.184 (120.747)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3.835 (4.054.178)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 49.037 (1.490.352) PlayStation 5 – 32.364 (1.271.750) Switch – 21.784 (18.138.373) Switch Lite – 12.979 (4.648.386) PS5 Digital – 3,110 (225,767) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 280 (1.184.344) Xbox Series X – 246 (89.231) Xbox Series S – 144 (75.059) PlayStation 4 – 13 (7.819.392)

