Fire Emblem: Ladet zur Teeparty mit diesem stilvollen Tee-Set aus Fodlan

Eines der definierenden Merkmale von Fire Emblem: Three Houses war die Teeparty mit Charakteren aus dem Spiel. Bald könnt ihr diese Teepartys zu euch nachhause holen. Intelligent Systems hat die Vorbestellungen für ein offizielles Tee-Set zum Spiel eröffnet. Das ist doch mal etwas Besonderes!

Das schmucke Tee-Set wird in Zusammenarbeit mit der japanischen Teefirma Lupicia hergestellt und erscheint in zwei Versionen. Das Set „Fodlan Tea Break“ besteht aus einer Porzellantassen mit dazugehöriger Untertasse sowie einer Dose aus fünf Teebeuteln. Enthalten ist ein Hresvelg-Tee in Anlehnung an Edelgard, den Lupicia aus Schwarztee mit Rosenrot und Safloraroma herstellt.

Das zweite Set ist die „Fodlan Tea Collection“, die dreißig Teebeutel enthält. Hier können Fans Mischungen aus dem Spiel probieren wie Almyran Pine Needles, Dagda Fruit Blend und Leicester Cortania.

5.500 Yen (etwa 40 Euro) kostet ein Set. Wenn ihr zu zweit trinken möchtet und alle Teebeutel braucht, dann müsst ihr also etwa 120 Euro hinlegen. Aber das ist eine feine Teeparty doch wert, oder?

via Siliconera, Bildmaterial: Intelligent Systems