Kirby und das vergessene Land legt Verkaufsrekorde in mehreren Ländern hin

Kirby und das vergessene Land ist seit letzter Woche Freitag erhältlich und konnte Medien wie Fans im Sturm erobern. Kirbys Reise ins 3D-Zeitalter ist gelungen, finden viele. Das Medienecho zum Spiel lest ihr hier, unser Review folgt noch.

Fest steht schon: In einigen Ländern konnte Kirby mit seinem ersten 3D-Abenteuer große Verkaufserfolge feiern. In Großbritannien kletterte Kirby und das vergessene Land auch Platz 1 der Boxed-Charts, also der Verkaufscharts für physische Verkäufe.

Gleichzeitig ist es der größte Launch eines Kirby-Spiels in Großbritannien. Mit großem Abstand, denn es verkaufte sich um den Faktor 2,5 Mal häufiger als der bislang erfolgreichste Titel Kirby Star Allies. In den Gesamtverkaufszahlen ist Kirby und das vergessene Land schon nach nur einer Verkaufswoche das fünftstärkste Kirby-Spiel.

Auch aus Japan erreichen uns hervorragende Zahlen. Dort erobert Kirby und das vergessene Land ebenfalls Platz 1 mit über 380.000 verkauften Einheiten. Es ist der stärkste Launch eines Kirby-Spiels in Japan. Game Data Library berichtet, dass es um 70 % stärker gestartet ist als Kirby Triple Deluxe.

Konkrete Zahlen von Nintendo gibt es wohl spätestens zum Quartalswechsel.

