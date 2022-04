Pokémon-Sammelkartenspiel: Erste Karten der neuen Erweiterung zu Pokémon GO vorgestellt

The Pokémon Company hat endlich weitere Details zur kommenden Sammelkartenspiel-Erweiterung in Kollaboration mit Pokémon GO enthüllt. Die neuen Karten sollen am 1. Juli 2022 weltweit erscheinen!

Gespannt haben Fans auf die Motive erwartet und einige davon werden uns endlich präsentiert. Im Zentrum stehen dabei fotorealistische Illustrationen und ikonische Spielmomente.

Einige Karten zeigen Pokémon, als wären sie in die reale Welt gesprungen, wie zum Beispiel ein Pikachu, das an der Seite seines Trainers läuft, und ein Relaxo, das schläft, wo immer es will, während andere Karten Pokémon in Situationen zeigen, die aus dem mobilen Spiel bekannt sind, wie zum Beispiel ein Heiteira, das tapfer eine Arena verteidigt, und ein Griffel, das einem Pokéball ausweicht.

Es werden außerdem Objekte und Charaktere aus der Welt von Pokémon GO mit dabei sein, beispielsweise der PokéStop als Stadionkarte und das Lockmodul als Itemkarte, ebenso wie natürlich Spark, Blanche und Candela als Unterstützerkarten.

Auch Pokémon-V-Karten und Pokémon-VSTAR-Karten wird es in der neuen Erweiterung geben. Wie immer werden unterschiedlichste Produkte angeboten, darunter eine Top-Trainer-Box und eine Premium-Kollektion sowie eine Spezial-Kollektion. Details dazu findet ihr auf der offiziellen Website.

Bildmaterial: The Pokémon Company