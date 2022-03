Yuji Horii: Der Dragon-Quest-Macher wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Yuji Horii erhält bei den Game Developers Choice Awards in San Francisco die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Sein Name ist untrennbar mit Dragon Quest verbunden, bereits beim Erstling war er mit dabei. Das war 1986.

In seiner Dankesrede blickt Horii auf seine Anfänge als Manga-Autor zurück. Fasziniert war er aber auch von den neuen Heimcomputern, er kaufte sich einen und brachte sich selbst das Programmieren bei. Als Enix einen Programmier-Wettbewerb veranstaltete, gewann Horii prompt mit einem seiner Spiele. Der Rest ist Videospielgeschichte.

Auch mit 68 Jahren ist Yuji Horii bekanntlich noch nicht in Rente. Derzeit arbeitet er an Dragon Quest XII und „vielen anderen Titeln“. Seine Dankesrede schließt Horii mit dem Versprechen ab, dass es bald Ankündigungen geben soll.

Viele Details zu Dragon Quest XII gibt es noch nicht. Zur Ankündigung überraschte Yuji Horii aber mit einer erschütternden Nachricht. Man wird nämlich das runden- und kommandobasierte Kampfsystem von Dragon Quest überarbeiten. Dragon Quest ist seit jeher bekannt und beliebt dafür, an alten Traditionen festzuhalten.

Horii sagt, man würde nicht auf Kommandos verzichten, aber einige Änderungen vornehmen. Man habe da ein paar Prototypen in Arbeit. Es sei aber immer noch das Kampfsystem, das Fans lieben. Außerdem verkündete er, Dragon Quest XII sei ein Dragon Quest „für Erwachsene“. Was immer das auch bedeutet.

Einige weitere Hinweise gab Horii später in einem Interview. Wann wir Dragon Quest XII wiedersehen, steht derzeit in den Sternen.

