Dieses durchschnittliche 3DS-Spiel war einem Sammler über 1.600 US-Dollar wert

Es gibt viele verschiedene Arten, zu Sammeln. Klassiker: Alle Dinge von einem Thema. Beispielsweise alle NTSC-Handelsversionen von Nintendo-3DS-Spielen. Es gibt sehr viele physische 3DS-Spiele und es gibt natürlich auch einige 3DS-Spiele, die absurd teuer sind.

Einem 3DS-NTCS-Sammler war das eher durchschnittliche Barbie Groom and Glam Pups nun 1.600,00 US-Dollar wert, denn es war das letzte noch fehlende Spiel in seiner Sammlung. Sicher fragt ihr euch jetzt, wieso ein Barbie-Spiel so teuer ist.

Warum ist Barbie Groom and Glam Pups so teuer?

In Nordamerika ist Barbie Groom and Glam Pups nur in minimaler Auflage erschienen, noch dazu nur in Kanada. Es ist also einigermaßen bitter, wenn man eine komplette NTSC-Sammlung haben will.

Denn in Europa und Australien ist das Spiel ebenfalls erschienen und heute bei Ebay deutlich günstiger zu haben, auch wenn einige Händler aktuell auf das große Geld hoffen und die PEGI-Version zu Mindpreisen anbieten.

Barbie Groom and Glam Pups ist obendrein auch noch für weitere Plattformen wie NDS und Nintendo Wii erschienen, die ebenfalls viel günstiger sind. Aber eben nicht 3DS-NTCS.

419 3DS-Spiele gibt es physisch für Nintendo 3DS, berichtet GoNintendo. Allerdings sind es bald 420 Spiele und die Sammlung von Galdius ist somit nur kurze Zeit komplett. Andro Dunos 2 erscheint in diesem Jahr physisch für 3DS, die PEGI-Version gibt es für 34,90 Euro. Die NTSC-Version auch – gut für Galdius.

Welches ist euer wertvollstes Spiel eurer Sammlung?

via Eurogamer, GoNintendo, Bildmaterial: Nintendo