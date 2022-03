Xbox Series in Europa im Februar erstmals häufiger verkauft als Sonys PlayStation 5

Wie GamesIndustry unter Bezug auf den neuen GSD-Marktreport berichtet, hat sich Microsofts Xbox Series im Februar erstmals häufiger in Europa verkauft als Sonys PlayStation 5.

Die erfassten Daten beinhalten allerdings weder Großbritannien noch Deutschland und damit nicht die zwei größten Märkte in Europa. Allerdings sind zehn andere europäische Länder erfasst. VGC berichtet außerdem, dass Xbox Series auch in Großbritannien im Februar vorne gelegen hätte.

GamesIndustry verweist auf die weiterhin bestehenden Lieferengpässe, aber das wisst ihr auch. PlayStation 5 war in Deutschland im Februar im Prinzip nicht verfügbar. GamesWirtschaft hat lediglich zwei „Drops“ bei Otto und Müller registriert. Große Händler wie Amazon und Media Markt gingen leer aus. Ähnlich sah allerdings auch die Lage bei Xbox Series X aus.

Man muss in Erwägung ziehen, dass Xbox Series nur häufiger verkauft wurde, weil sie in größerer Stückzahl verfügbar war. Speziell Xbox Series S ist gut verfügbar. Nintendo Switch war im vergangenen Monat übrigens „komfortabel“ die meistverkaufte Konsole in Europa.

Bildmaterial: Xbox