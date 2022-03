Elden Ring ist die am besten gestartete, neue IP in Europa seit 2016

Wie GamesIndustry berichtet, hat Elden Ring den besten Verkaufsstart einer neuen IP in Europa seit der Veröffentlichung von The Division im Jahre 2016 hingelegt. Elden Ring ist außerdem die größte Veröffentlichung seit Call of Duty: Vanguard im November 2021.

Es ist damit unter anderem besser gestartet als Pokémon-Legenden: Arceus und Horizon Forbidden West. Besonders beachtlich ist natürlich der beste Start einer neuen IP, denn neue IPs haben es in der Regel schwer.

Elden Ring nimmt hier aber auch eine Ausnahmeposition ein, ist es doch als Souls-Game von FromSoftware gewissermaßen sehr deutlich, was man von dieser neuen IP erwarten kann.

GamesIndustry berichtet auch, wie sich Elden Ring über die Plattformen hinweg verkaufte. Die Daten dafür liefert der neue GSD-Marktreport. Demnach hat sich Elden Ring in Europa mit Abstand am besten für PCs verkauft: 44 % gehen auf dieses Konto. Es folgen PS5 (27 %) sowie Xbox (16 %) und PS4 (13 %).

Die GSD-Marktdaten (Software) beinhalten zahlreiche europäische Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Die Charts beinhalten auch digitale Verkäufe, sofern die Hersteller sie mitteilen. Nintendo tut dies beispielsweise nicht.

Absolute Zahlen zu Elden Ring hat Bandai Namco bisher nicht veröffentlicht. Wir wissen aber, dass es bereits mehrere Rekorde hingelegt hat. Auch in Japan war der Start von Elden Ring stark.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware