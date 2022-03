Coromon: Das neue Monstersammel-Spiel stellt euch sein Kampfsystem vor

Schon seit einiger Zeit wissen wir, dass das Monstersammel-Spiel Coromon am 31. März 2022 für PC-Steam, im Epic Games Store und Nintendo Switch erscheinen soll. Für Entwickler TRAGsoft und Publisher Freedom Games wird es also Zeit, das Spiel wieder zurück auf die Bildfläche zu holen.

Das tut man nun mit einem neuen Trailer, welcher euch das Kampfsystem im Detail präsentiert. Die Fähigkeiten eurer Monsterchen sind in drei Kategorien unterteilt: Physical, Special und Status. Letzteres sind Buffs und Debuffs.

Coromon kombiniert Monstersammelei mit Pixeloptik – so, wie es schon viele Spiele taten. Coromon stellt dabei aber auch noch JRPG-Elemente in den Vordergrund. „Erlebe eine umfangreiche, faszinierende Handlung, tritt gegen mächtige Bosse an und finde mithilfe von Rätseln den Weg durch abwechslungsreiche Dungeons“, verspricht man.

Du schlüpfst in die Rolle eines ehrgeizigen Forschers, der sich der technisch fortgeschrittenen Organisation Lux Solis anschließt. Dort wirst du einem Spezialteam, der Titanen-Taskforce, zugewiesen und bekommst den Auftrag, die sechs Titanen zu erforschen, die sich in der Region Velua aufhalten.

Bald jedoch stoßt ihr auf außerirdische Mächte, welche die Welt mit einem geheimnisvollen Elementartyp bedrohen. Macht ihrem Treiben ein Ende! Coromon bietet übrigens deutsche Texte!

Der neue Trailer zu Coromon

