Ukraine: Itch.io-Bundle mit CrossCode, Baba Is You und Celeste für 10 US-Dollar oder mehr

Regelmäßig nutzen Indies die Plattform itch.io für Spendenkampagnen oder Aktionen. So auch heute, um der Ukraine zu helfen. Ein von Necrosoft Games organisiertes Spiele-Bundle soll zahlreichen Hilfsorganisationen zugutekommen.

An dem Bundle beteiligen sich Hunderte von Indie-Studios und das Ergebnis sind über 1.000 Spiele für wenigstens 10 US-Dollar. Als Gegenwert für die 1.000 Spiele werden eigentlich 6.500 US-Dollar vorgerechnet. Doch wer jetzt 10 US-Dollar (oder gerne mehr) spendet, bekommt diese 1.000 Spiele bei itch.io.

Die Spiele, die ihr in diesem Bundle erhaltet, können sich sehen lassen. Allen voran sind unter anderem Celeste, Baba Is You, CrossCode und Superhot enthalten. Auch das träumerische A Short Hike, das minimalistische Minit oder Kingdom Two Crowns sind euch vielleicht ein Begriff.

Bildmaterial: Flagge der Ukraine