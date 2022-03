One Piece: Neues Sammelkartenspiel für die Strohhutbande angekündigt

One Piece machte seine Anfänge als wöchentlicher Manga im japanischen Magazin Shonen Jump. Autor Eiichiro Oda erzählt die Geschichte von Monkey D. Ruffy, der gemeinsam mit der Strohhutbande auf der Suche nach dem One Piece ist und nebenbei noch der König der Piraten werden will.

Der Manga ist mit über 490 Millionen verkauften Ausgaben die erfolgreichste Reihe der Welt. Neben einem Anime 1999, erhielt die Reihe auch zahlreiche Videospiele und anderes Merchandise, unter anderem auch Sammelkartenspiele. Das letzte war One Piece Kizuna Boost aus dem Jahr 2015. Kizuna Boost bekommt jetzt einen Nachfolger.

Bandai hat zum 25-jährigen Jubiläum des One-Piece-Mangas ein neues Sammelkartenspiel angekündigt! Die Kartenmotive werden originale Zeichnungen aus den Mangas bieten und sich sowohl den Anfängen der Reihe, als auch aktuellen Ausgaben widmen.

Die ersten Starter-Decks sollen nach den bekannten Piraten der Crew benannt sein. Für Japan ist eine Veröffentlichung im Juli 2022 geplant und noch in diesem Jahr soll das Sammelkartenspiel auch weltweit an den Start gehen.

Der erste Teaser-Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: One Piece Card Game, Bandai