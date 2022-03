WitchSpring R erscheint noch dieses Jahr für Konsolen und PCs

Das südkoreanische Studio Kiwi Walks hat einen neuen Trailer zu WitchSpring R veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Remake das Mobile-Games WitchSpring. Die Veröffentlichung ist in diesem Jahr auf PCs und nicht näher genannten Konsolen geplant.

Letztes Jahr erschien hierzulande WitchSpring 3 Re:Fine – The Story of Eirudy für Nintendo Switch und Steam. In WitchSpring geht es darum, eine Hexe zu trainieren. Dafür habt ihr 100 Tage Zeit. Wie ihr diese Dauer nutzt, ist euch überlassen. Das führt dann zu unterschiedlichen Enden. Bereits die mobile Version verfügte über keine Mikrotransaktionen.

Bildmaterial: WitchSpring R, Kiwi Walks