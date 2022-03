Ukraine: Gran Turismo 7 steht im russischen PlayStation Store nicht zum Verkauf

Sony hat Gran Turismo 7 in Russland aus dem Verkauf genommen. Das berichtet Eurogamer, wo man auch erfuhr, dass die Entscheidung dazu erst gestern Abend getroffen wurde. Eine offizielle Stellungnahme von Sony gibt es dazu noch nicht, auch auf Nachfrage von Eurogamer gab es noch keinen Kommentar.

Auf der russischen PlayStation-Store-Seite wird nun angezeigt, dass das Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt sei. In dieser Woche hatte die Ukraine „alle Entwickler-Firmen und eSports-Plattformen“ aufgefordert, konkrete Maßnahmen anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine zu ergreifen.

Einige taten das bereits: Electronic Arts gab bekannt, Russland und alle russischen Mannschaften aus FIFA 22 entfernen zu wollen. CD Projekt RED zog gestern mit einer bisher beispiellosen Maßnahme nach und nahm alle Spiele der Gruppe physisch und digital aus dem Verkauf in Russland und Belarus.

Gran Turismo 7 ist die erste große Veröffentlichung eines Plattformbetreibers seit der Invasion in der Ukraine. Schon vor Tagen gab die Sony-Gruppe bekannt, zwei Millionen US-Dollar an das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und „Save the Children“ zu spenden.

Bildmaterial: Flagge der Ukraine