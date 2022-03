Ukraine: Das „Stand with Ukraine“-Bundle von Humble bietet über 100 Games

Auch bei Humble hat man jetzt ein Bundle für die Ukraine geschnürt. Im „Stand with Ukraine“-Bundle bekommt ihr 123 Artikel für mindestens 36,39 Euro. 100 % der Erlöse gehen an humanitäre Hilfsfonds in der Ukraine. Inhaltlich kann sich das Bundle wirklich sehen lassen.

Die prominentesten Vertreter sind wohl Metro Exodus, Back 4 Blood, die Spyro Reignited Trilogy, Sunset Overdrive, Fable Anniversary und Quantum Break. Auch This War of Mine, Skullgirls 2nd Encore, die Amnesia-Spiele, Broken Age, Dear Esther und Yoku’s Island Express sind mit dabei.

Insgesamt sind es mehr Spiele, als man hier aufzählen könnte. Also seht selbst! Schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind weit über 3 Millionen Euro zusammengekommen. Ihr könnt auch euren Beitrag leisten – und dafür auch noch etwas bekommen.

Bildmaterial: Humble Bundle