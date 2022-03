Nine Sols: Die Macher von Devotion stellen ihr neues Projekt vor

Red Candle Games kennt man vor allem von Devotion und den Berichten über die Zensur des Spiels durch China. Jetzt haben die taiwanesischen Entwickler ein neues Projekt ins Leben gerufen: Nine Sols.

Die Entwickler haben eine Crowdfunding-Kampagne zu Nine Sols ins Leben gerufen, die man auf der eigenen Website abhält und die bereits finanziert ist. Die Macher brauchten aber auch verhältnismäßig wenig Geld. Drei Millionen taiwanesische Dollar klingt viel, aber es sind umgerechnet nur etwa 95.000 Euro.

Nine Sols soll für PC-Steam, Mac sowie die Konsolen von Nintendo und Sony veröffentlicht werden. Da die Entwicklung und Portierung zwischen den Konsolengenerationen liegt, kann man sich noch nicht genau festlegen. Man hätte aber schon Entwicklungskits da.

In New Kunlun, dem letzten Heiligtum der Solarianer, ist es seit Jahrhunderten ruhig geblieben. In diesem riesigen Reich hinterließen die alten Götter den Sterblichen ein gelobtes Land, das für immer durch eine Reihe heiliger Rituale geschützt ist. Doch die Wahrheit über diese Welt bleibt den meisten unbekannt. Alles ändert sich, als Yi, ein längst vergessener Held aus der Vergangenheit, von einem Menschenkind geweckt wird.