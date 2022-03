The Quintessential Quintuplets: Das neue Videospiel ist ein Traum für Fans der Serie

Mages hat kürzlich The Quintessential Quintuplets: Five Memories of My Time with You für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt. Am 2. Juni soll die Veröffentlichung in Japan erfolgen. Jetzt veröffentlichte man das Eröffnungsvideo, in dem die fünf Nakano-Schwestern den Theme-Song „I Want to See Your Smile“ singen.

The Quintessential Quintuplets: Five Memories of My Time with You basiert auf dem gleichnamigen Manga und dreht sich um den Protagonisten Futaro Uesugi. Uesugi arbeitet als Nachhilfelehrer für die fünf Nakano-Schwestern. Zu Beginn der Serie wird enthüllt, dass er schließlich eine der fünf Schwestern heiraten wird. Das Spiel begleitet die Charaktere auf ihrer Abschlussreise nach Okinawa und spielt an verschiedenen, echten Schauplätzen.

Es handelt sich bereits um das zweite Videospiel zur Serie. Im neuen Videospiel soll es 15 Enden geben, je nachdem, welcher Schwester man seine Gefühle gesteht. Eine „Traumsituation“ für jeden Fan, heißt es. Man könne die Zukunft von Futaro Uesugi selbst mitgestalten.

Das Eröffnungsvideo:

via Siliconera, Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Five Memories of My Time with You, Mages