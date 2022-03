Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown bekommt Tekken-DLC spendiert

Seit Juni 2021 ist Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown erhältlich. Gleich zum Launch war das Spiel bei PlayStation Plus verfügbar, die Chancen stehen also gut, dass ihr es auch aktuell noch gratis spielen könnt. Ihr könnt aber auch in diesem Falle noch Geld ausgeben, wenn ihr möchtet.

Nach dem „Legendary Pack“-DLC gab es im Dezember einen Yakuza-DLC, auf den nun auch noch ein Tekken-DLC folgen wird. Konkrete Details gibt es bis auf das Teaser-Video noch nicht. Fans können sich aber wohl auf neue Anpassungsitems, Charakter-Kostüme zur Tekken-Serie, neue Hintergrundmusik und Sticker freuen.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown wurde „für die neue Generation“ neu entwickelt und bietet Fans die gleiche Gameplay-Erfahrung wie die vorangegangenen Teile der legendären Serie. Aber alles mit komplett neuer Grafik, basierend auf der Dragon Engine von Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza-Serie).

Die Ankündigung:

Bildmaterial: Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio