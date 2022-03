Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus der letzten State-of-Play-Präsentation?

Mit einer 20-minütigen Präsentation strahlte Sony Mittwochnacht eine neue Ausgabe der hauseigenen State of Play aus. Bereits im Vorfeld gab Sony bekannt, dass man sich vor allem auf großartige Spiele beliebter japanischer Publisher freuen darf. So begann die Präsentation mit einer neuen Ankündigung von Capcom. Mit Exoprimal erwartet Spielerinnen und Spieler ein Multiplayer-Koop-Shooter, in dem gegen Massen von Dinos geschossen wird.

Auch Square Enix hatte einiges zu präsentieren. So gibt es derzeit eine neue spielbare Demo zum kommenden Titel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Doch das war noch nicht alles. Mit Valkyrie Elysium und The DioField Chronicle kündigte der japanische Publisher zwei neue Spiele an. Des Weiteren gab es einen weiteren Trailer zu Forspoken, welches vor kurzem auf Oktober verschoben wurde. Gab es unter diesen vielen Ankündigungen auch ein Highlight für euch?

