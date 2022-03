The Diofield Chronicle: Taktik-RPG von Square Enix bei State of Play enthüllt

Square Enix hat bei State of Play am Abend The Diofield Chronicle angekündigt. Den Namen habt ihr schon mal gehört? Das Trademark dazu war bereits vor einiger Zeit durchgesickert.

Das Taktik-RPG wird neben PlayStation 4 und PlayStation 5 auch für Xbox One, Xbox Series, PCs sowie Nintendo Switch erscheinen, wie Square Enix im Anschluss angekündigte.

Square Enix beschreibt The Diofield Chronicle als ein neues Taktik-RPG, nicht wenige werden sich an Final Fantasy Tactics erinnert fühlen, auch wegen der Artworks. Versprochen wird eine tiefgründige und fesselnde Geschichte mit einer hervorragenden Besetzung. Herz des Spiels ist das neue „Real Time Tactical Battle“-System, kurz RTTB.

Weitere Details folgen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Diofield Chronicle, Square Enix