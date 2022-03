Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fordert euch zur dritten Demo heraus

In den letzten Wochen hat sich Square Enix alle Mühe gegeben, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in ein gutes Licht zu rücken. Vor allem aber haben die Entwickler von Team Ninja versucht, ein gutes Spiel aus Stranger of Paradise zu machen. In zwei Trial-Phasen sammelte man Feedback.

Inzwischen ist Stranger of Paradise auf der Zielgeraden und den Status Quo könnt ihr euch mit einer heute neu veröffentlichten Demo auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox ansehen. Dazu heißt es:

Darin könnt ihr die ersten drei Phasen vom Beginn des Spiels bis zum Westschloss spielen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Demo im Multiplayer-Modus gemeinsam zu spielen. Darüber hinaus lassen sich die Speicherdaten in die Vollversion des Spiels übernehmen.

Im Square Enix Blog wird weiter ausgeführt, dass ihr die Demo als Schwertkämpfer beginnt, aber während der Demo auch Zugriff auf den Schwarzmagier, Lancier, Faustkämpfer und viele weitere Jobs bekommt. Bei State of Play zeigte man am Abend darüber hinaus auch einen weiteren neuen Trailer.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PlayStation, Xbox und PCs über den Epic Games Store. Vorbesteller einer digitalen Fassung dürfen 72 Stunden (24 Stunden auf PCs) früher auf die Vollversion zugreifen und erhalten einige digitale Boni. Liebhaber physischer Exemplare können sich exklusiv bei Amazon derzeit noch die Steelbook Edition* sichern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Koei Tecmo, Team Ninja