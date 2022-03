Sonntagsfrage: Eurer Ersteindruck zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?

Derzeit erscheint ein gutes Spiel nachdem anderen. Erst kam u.a. Pokémon-Legenden: Arceus raus, dann folgte Horizon Forbidden West und das langersehnte Elden Ring. Nun veröffentlichte Square Enix am Freitag Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Ein Spiel, dass in der Community für viel Diskussionsstoff sorgt und nicht ganz die Wertungen der vorher erwähnten Titel einheimst. Nichtdestotrotz scheint es ein gutes Spiel zu sein und der persönliche Eindruck ist ja auch das, was zählen sollte.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Jack. Er versucht im Land Cornelia das Licht zurückzubringen. Dabei ist sein Hauptziel Chaos zu besiegen, ein Gegner den viele aus dem ersten Teil der Final-Fantasy-Reihe kennen. An seiner Seite befinden sich zwei weitere Recken, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Aus diesem Grund lässt sich Stranger of Paradise ebenfalls gut um Koop-Modus spielen.

Die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren sind tief in ihren Herzen verborgen… In diesem Hardcore-Action-RPG muss Jack zahlreichen Gefahren trotzen, um dem von Finsternis bedrohten Königreich Cornelia das Licht der Kristalle zurückzubringen.

Doch geht dieses Konzept überhaupt für euch auf? Genau dieser Frage gehen am heutigen Sonntag nach. Beziehungsweise geht es eher um euren Ersteindruck von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Ist das Spiel genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt oder geht es in eine komplett andere Richtung? Hat euch eventuell auch die Demo zum Kauf überzeugt? Verratet es uns in der dieswöchigen Sonntagsfrage.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

