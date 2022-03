Das war… Kalenderwoche 11/2022

Zu Elden Ring gab es die ersten weltweiten Verkaufszahlen sowie ein kontroverses Update. Auch der Start von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gab zu reden. Neben viel neuem Videomaterial können wir euch auch unsere vier neuen Reviews vorstellen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu einem großen Erfolg ist Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) geworden. Bereits zwölf Millionen Mal konnte Elden Ring physisch ausgeliefert oder digital verkauft werden. Zudem sorgte ein Update für Aufregung, da einige der stärksten Builds dadurch nun schwächer sind.

Eine der Neuveröffentlichungen der Woche ist Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Neben dem Launchtrailer sorgte dabei auch das gemischte Medienecho für viel Diskussionsstoff. Ebenfalls frisch in den Handel kamen Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Persona 4 Arena Ultimax (PS4, Switch, PC) (Link) und Tunic (Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Auch einige spannende Neuankündigungen erreichten uns. Dazu gehört beispielsweise der neuste Teenie-Horror von Supermassive Games: The Quarry (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Entwickler Lancarse vermischt in Ed-0: Zombie Uprising (PC) japanische Historie mit Zombies. Auf Echtzeit-Taktik setzt hingegen Arknights: Endfield (PC, Mobil). Fans von Wrestling und klassischen RPGs sollten zudem WrestleQuest (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf dem Schirm haben. Auf Crowdfunding-Kampagnen setzten Nine Sols (PC) (Link) und Whalefall (PC) (Link) – bisher mit unterschiedlichem Erfolg.

Bei State of Play war ausführliches Material aus Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zu sehen, auch Capcom zeigte die Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC). Je einen neuen Trailer gab es ebenso zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Nach langer Entwicklungszeit hat Anonymous;Code (PS4, Switch) endlich den Japan-Termin und das Mecha-Strategie-RPG Relayer (PS4, PS5) zeigte die Gameplay-Systeme. Zu Echoes of Mana (Mobil) hat die Vorregistrierungsphase begonnen, während Fullmetal Alchemist Mobile (Mobil) bald in die Beta-Phase geht.

Ein längeres Gameplay-Video könnt ihr euch zu Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen und DNF Duel (PS4, PS5, PC) erhielt mit Ghostblade den nächsten Kämpfer. Für Mario Kart 8 Deluxe (Switch) sind die ersten acht DLC-Strecken nun erhältlich, Dataminer wollen zudem bereits weitere Strecken kennen. Lost Judgment: The Kaito Files (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) zeigte die Kampfstile kurz vor der anstehenden Veröffentlichung. Viel neues Gameplay gibt es zu Returnal: Ascension (PS5) und bei Trek to Yomi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stand ebenfalls der Kampf im Zentrum. Mit dem Ausweichen beschäftigte sich das Indie-Action-RPG Thymesia (PS5, Xbox Series, PC) und Lost Eidolons (Xbox One, Xbox Series, PC) geht in eine zweite Beta-Phase.

Das Farm-Leben auf einer tropischen Insel wartet mit Coral Island (Switch, PC). Zum mittlerweile erhältlichen rundenbasierten Taktik-RPG Dark Deity (Switch) gab es Gameplay und das Roguelite Revita (Switch, PC) erscheint in einem Monat. Mit Coromon (Switch, PC) folgt noch im März das nächste Monstersammel-Spiel. Ebenfalls neue Trailer erreichten uns zum Shoot ’em up Astrodogs (Switch), zum Dungeon-Crawler Wildcat Gun Machine (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zum surrealen Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Die nächste Gesprächsrunde wurde zu Starfield (Xbox Series, PC) abgehalten.

Auf Nintendo Switch wurde Gal*Gun: Double Peace portiert. Den Weg auf PlayStation 4 gefunden hat hingegen Kowloon Highschool Chronicle, eine Mischung aus Dungeon Crawler und Visual Novel. Mit Midnight verfügt My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ab sofort über eine neue Kämpferin. Bei Nintendo Switch Online gibt es drei neue Mega-Drive-Games. In wenigen Tagen läuft Sonic the Hedgehog 2 in den Kinos an. Für Netflix kündigte man derweil Tekken: Bloodline an, eine Anime-Serie. Eine sehr kostspielige Figur soll zu Jin Sakai aus Ghost of Tsushima (PS4, PS5) erscheinen. Zu Kirby steigt im August ein Konzert zum 30. Geburtstag.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Im Kern steckt in Chocobo GP (Switch) (zum Testbericht) etwas Gutes, die Monetarisierung erweist sich jedoch als Spaßbremse. Mit diversen Problemen kämpft das JRPG Monark (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht), womit das Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) macht im Vergleich zum neunten Teil einiges besser. Das Warriors-Spiel kann dennoch schnell eintönig werden. Die neue Switch-Umsetzung von .hack//G.U. Last Recode (zum Testbericht) bietet dasselbe Erlebnis, welches man schon von den anderen Plattformen kennt.