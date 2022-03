Neue Konzertreihe Distand Worlds: Coral feiert weltweit den 35. Geburtstag von Final Fantasy

Distant Worlds kehrt 2022 mit einer neuen Konzertreihe zurück. Diese neue Konzertreihe wird anlässlich des 35. Geburtstags der Final-Fantasy-Serie eine neue Tour durch die Welt unternehmen. Final Fantasy 35th Anniversary Distant Worlds: music from Final Fantasy Coral, so der ganze Name der diesjährigen Reihe, wird dabei Musik kuratiert von Nobuo Uematsu bieten.

Arnie Roth wird erneut als Dirigent die Orchester anleiten. Konzerte sind für Japan, Nordamerika, Europa und Asien angekündigt – einen deutschen Standort sucht ihr in der Liste aber leider vergebens. In Europa gibt es zwei Konzerte in London und jeweils ein Konzert in Barcelona, Paris und Amsterdam.

Alle Konzertorte findet ihr auf der offiziellen Website. Wie für Distant Worlds üblich, wird es eine audiovisuelle Erfahrung. Die Musik wird durch Videos auf einer großen Leinwand begleitet.

Übrigens findet schon in wenigen Tagen Distant Worlds in Deutschland statt. Hierbei handelt es sich aber nicht um die neue Coral-Reihe. Am 1. April gibt es ein Konzert in Düsseldorf und am 2. April ein Konzert in Berlin. Resttickets sind noch zu haben!

Bildmaterial: Distant Worlds