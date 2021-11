Distant Worlds: Music from Final Fantasy kommt 2022 nach Deutschland zurück

Distant Worlds – eine Konzertreihe, die sicher jedem Final-Fantasy-Fan ein Begriff ist. Im kommenden Jahr wird Distant Worlds auch wieder auf deutschen Bühnen aufgeführt, sofern es die pandemische Lage zulässt.

Komponiert von Nobue Uematsu und inszeniert von Dirigent Arnie Roth könnt ihr das Konzert im April 2022 wieder in Deutschland erleben. Am 1. April wird Distant Worlds in Düsseldorf aufgeführt, am 2. April folgt ein Konzert in Berlin.

Beide Konzerte werden mit Bochumer Symphonikern und vom WDR Rundfunkchor in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf und im Tempodrom in Berlin aufgeführt. Mit dabei ist im Vergleich zu früheren Konzerten auch eine Partitur mit Videos aus und zu Final Fantasy VII Remake.

Das multimediale Konzerterlebnis kombiniert HD-Videoprojektionen aus den Final-Fantasy-Spielen mit den mitreißenden Klängen eines 100-köpfigen Live-Orchesters – den Bochumer Symphonikern – sowie dem WDR Rundfunkchor. Dirigent und Grammy-Award-Gewinner Arnie Roth ist für die musikalische Inszenierung verantwortlich.

Die Reservierung für die Tickets ist ab heute, 12 Uhr mittags, exklusiv unter reservix.de möglich. Ab Freitag, den 12. November werden Tickets auch an allen gängigen Vorverkaufsstellen verfügbar sein.

Bildmaterial: AWR Music Productions, RBK Fusion GmbH