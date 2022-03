Netflix stockt Games-Business auf: Entwickler Next Games wird für 65 Millionen Euro gekauft

Langsam, aber ganz beständig und ausdauernd arbeitet Netflix an seinem Vorstoß ins Games-Genre. Seit November gibt es nach internationalen Probeläufen die ersten Videospiele bei Netflix. Wohlgemerkt, es geht noch sachte zu.

Jetzt holt man sich mehr Know-How ins Haus. Netflix gab bekannt, dass man eine Vereinbarung zur Übernahme von Next Games getroffen hat. Die Übernahme soll zu 65 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 über die Bühne gegangen sein.

Next Games ist Entwickler hinter Mobile-Games wie Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World und The Walking Dead: No Man’s Land. Das Studio soll die „internen Spielestudio-Fähigkeiten“ von Netflix erweitern. Man stehe am Anfang der Spiele-Entwicklung, aber sei zuversichtlich, mit Next Games ein Portfolio an „Weltklasse-Spielen“ aufbauen zu können.

Die Entwicklung eigener Spiele auf Grundlage von beliebten Shows und Serien gehört zum langfristigen Plan von Netflix. Alles im Abo inklusive. „Wir sehen Gaming als eine neue Inhaltskategorie, ähnlich wie bei der Expansion in Originalfilme, Animationsfilme und Unscripted TV“, hieß es im November.

Bereits im September 2021 kaufte man den Entwickler Night School Studio. Das Studio ist vor allem bekannt für Oxenfree und arbeitet gerade an einer Fortsetzung, die vom Aufkauf aber nicht tangiert sein soll.

via Gematsu, Bildmaterial: Netflix Geeked