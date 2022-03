Entergram hat eine Fortsetzung zum Dungeon-RPG KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! angekündigt. Als Plattformen nannte man PlayStation 4 und Nintendo Switch, einen Namen hat das Spiel jedoch noch nicht. Weitere Details will man in einer Woche enthüllen.

Das Original erschien in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita, eine Plus-Version für PlayStation 4 und Nintendo Switch. In den Westen kam es jedoch nie.

via Gematsu, Bildmaterial: Entergram