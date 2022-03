.hack//G.U. Last Recode ist ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich

Publisher Bandai Namco und Entwickler CyberConnect2 bringen heute .hack//G.U. Last Recode auf Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt hierzulande leider nur digital.

Für Japan hatte Bandai Namco schon zu Beginn eine Handelsversion angekündigt. Auch in Nordamerika gibt es eine Handelsversion, dort allerdings exklusiv im Bandai Namco Store, der nicht nach Europa liefert. Glück im Unglück: Sowohl die japanische als auch asiatische Handelsversion bieten englische Texte. Bei Play-Asia* werdet ihr fündig.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Haseo, der den Spielerkiller Tri-Edge finden will. An diesem will er sich für seinen Freund Shino rächen, da dieser im Spiel getötet wurde, was ihn im echten Leben in ein Koma versetzt hat.

Ursprünglich für PS4 und PCs veröffentlicht

.hack//G.U. Last Recode erschien hierzulande am 3. November 2017 für PlayStation 4 und PCs. Die Kollektion enthält die Titel .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce, Vol. 3//Redemption sowie das gänzlich neu entwickelte Vol. 4//Reconnection. Dazu gibt es einige Anpassungen an der Spielbalance. Die Sammlung hat sich mindestens 300.000 Mal verkauft.

Der heutige Launchtrailer

Bildmaterial: .hack//G.U. Last Recode, Bandai Namco, CyberConnect2