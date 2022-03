So bekommt ihr Arceus und Darkrai in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

Schon sehr bald könnt ihr euch Arceus und Darkrai in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle schnappen! The Pokémon Company hat heute aus dem Nichts ein entsprechendes Update für die Spiele angekündigt.

Um Arceus zu begegnen, müsst ihr einen Speicherstand von Pokémon-Legenden: Arceus auf eurer Nintendo Switch haben und alle Hauptmissionen in Arceus abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr in Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle bereits in die Ruhmeshalle eingezogen sein und den Nationalen Pokédex erhalten haben. Allerhand Voraussetzungen also!

Wenn ihr alle erfüllt habt, kehrt in euer Zimmer zurück. Dort erhaltet ihr die Azurflöte. Mit dieser begebt ihr euch zur Speersäule auf der Spitze des Kraterbergs, wo ihr Arceus treffen werdet. Um euch mit Darkrai zu verbünden, müsst ihr über die Funktion „Geheimgeschenk“ das Item Mitgliedskarte erhalten.

Dieses Item ist zwischen zwei Neumonden verfügbar, verkündet The Pokémon Company. Auch hier müsst ihr erst in die Ruhmeshalle der Sinnoh-Region eingezogen sein und den Nationalen Pokédex erhalten haben. Danach müsst ihr auf die Neumondinsel reisen, wo ihr Darkrai begegnet.

Für den Erhalt der Azurflöte ist ein Update von Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant auf Version 1.3.0 notwendig. Das Update soll am 16. März um 2 Uhr nachts zur Verfügung stehen. Wie Serebii berichtet, wird die Mitgliedskarte erst am 1. April und nur bis zum 30. April 2022 verteilt. Die Bezeichnung „zwischen zwei Neumonden“ deutet darauf hin.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak