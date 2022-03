Captain Tsubasa: Rise of New Champions erhält neuen Modus und neue Charaktere

Captain-Tsubasa-Fans können sich über mangelnde Unterstützung wirklich nicht beschweren. Bandai Namco versorgt Captain Tsubasa: Rise of New Champions für PlayStation, Switch und Steam seit der Veröffentlichung mit kostenlosen neuen Inhalten, aber auch kostenpflichtigen neuen Charakteren. Nach den Season-Pass-Inhalten gibt es nun weiteren Nachschub.

So gibt es ab sofort kostenlos einen neuen Modus: Freestyle-Spiel. Neben dem eigenen Können spielen hier auch Gegenstände eine wichtige Rolle. Diese bieten Vorteile wie schnelleres Rennen oder schnelleres Dribbeln. Ist man hoch im Rückstand, kann man mit „Goldene Spitze“ mit einem Tor gleich dreifach punkten. Diese und weitere Gegenstände stellt euch Bandai Namco im Detail vor.

Ebenfalls kostenlos ist der „Hirado MS-Weg“ für den Modus „Episode: Neuer Held“. Bezahlen müsst ihr hingegen für den Charakter-Missionspass. Dieser bietet neun bekannte Charaktere, jedoch mit anderen Fähigkeiten. Diese stehen dann im DLC „Episode: Kommende Stars“ zur Verfügung, wo ihr alternative Geschichten der Charaktere erlebt.

Eine spielbare Demo ist verfügbar

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist für PlayStation und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren.

Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen. Captain Tsubasa ist seit dem 28. August 2020 erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen.

Freestyle-Spiel

Hirado MS-Weg und Episode: Kommende Stars

Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco, Tamsoft