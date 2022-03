Coromon: Das Monstersammel-Spiel erscheint heute für PCs, Verschiebung für Switch

Das Monstersammel-Spiel Coromon erscheint am heutigen Tag für PC-Steam und im Epic Games Store. Die ebenfalls geplante Switch-Veröffentlichung musste jedoch kurzfristig verschoben werden. Bei der Portierung sind Probleme mit den Online-Features und Cross-Play entstanden.

Entwickler TRAGsoft und Publisher Freedom Games stellen uns im neusten Trailer genau diese Online-Features vor. Die PvP-Komponente ist ein wichtiges Feature für das Post-Game. Neben dem erwähnten Cross-Play plant man auch verschiedene Saisons und eSports-Events.

Coromon kombiniert Monstersammelei mit Pixeloptik – so, wie es schon viele Spiele taten. Coromon stellt dabei aber auch noch JRPG-Elemente in den Vordergrund. „Erlebe eine umfangreiche, faszinierende Handlung, tritt gegen mächtige Bosse an und finde mithilfe von Rätseln den Weg durch abwechslungsreiche Dungeons“, verspricht man.

Du schlüpfst in die Rolle eines ehrgeizigen Forschers, der sich der technisch fortgeschrittenen Organisation Lux Solis anschließt. Dort wirst du einem Spezialteam, der Titanen-Taskforce, zugewiesen und bekommst den Auftrag, die sechs Titanen zu erforschen, die sich in der Region Velua aufhalten.

Bald jedoch stoßt ihr auf außerirdische Mächte, welche die Welt mit einem geheimnisvollen Elementartyp bedrohen. Macht ihrem Treiben ein Ende! Coromon bietet übrigens deutsche Texte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Coromon, Freedom Games, TRAGsoft