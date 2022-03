Bloodstained: Ritual of the Night bekommt unverhofften Besuch aus Child of Light

Das war nicht unbedingt zu erwarten: 505 Games und Ubisoft gaben heute ein neues Crossover für Bloodstained: Ritual of the Night bekannt. Im Rahmen dessen wird Aurora aus Child of Light als neuer spielbarer Charakter mit neuen Fähigkeiten ins Spiel finden. Das Update ist kostenlos für alle Plattformen verfügbar.

Crossover-DLC sind nichts Neues für Bloodstained. Protagonistin Miriam durfte sich schon mit Rüstungen aus Shovel Knight schmücken oder stellte sich dem Schrecken aus Blasphemous. Nun verlässt sie erstmals das Rampenlicht und überlässt Aurora die Bühne.

Nachdem sie Lemuria in ihrem eigenen Abenteuer rettete, muss Aurora feststellen, dass ihre Reise nach Hause unterbrochen wird, als sie in einem Land voller Dämonen erwacht. Ihre einzige Hoffnung, zu ihren Freunden zurückzukehren, besteht darin, den Fluch vom Höllenschloss zu brechen – in einer neuen Geschichte mit poetisch gereimten Zwischensequenzen und Dialogen inspiriert von Child of Light.

Eigene Moves und Fähigkeiten sorgen für ein neues Spielgefühl. Mit Spielfortschritt können Fans neue Herausforderungen meistern und sogar neue Bereiche des Schlosses freischalten. Auroras treuer Glühwürmchen-Freund Igniculus hilft ihr, indem er sie heilt, Gegner mit Verlangsamungszaubern belegt und ihr hilfreiche passive Boosts verleiht.

„Ich fühle mich geehrt, mit einem so prestigeträchtigen Titel zusammenarbeiten zu dürfen“, sagt Koji Igarashi, Mitbegründer von ArtPlay. „Wir haben viel Zeit, Mühe und Koordination in dieses Projekt gesteckt und ich hoffe, dass ihr alle Auroras aktive Teilnahme genießen werdet.“

Bloodstained-Fans dürfen aber auch auf eine baldige Rückkehr von Miriam hoffen. Eine Fortsetzung zum beliebten und offenbar auch (ausreichend) erfolgreichen Bloodstained: Ritual of the Night befindet sich in Entwicklung.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games / ArtPlay