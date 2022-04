Den LEGO-DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ könnt ihr euch jetzt bestellen

Großer Gott! Hast du den Fluxkompensator eingeschaltet? Das ist eines der nerdigsten neuen LEGO-Sets der letzten Monate. Seit heute Nacht ist im LEGO-Store der Verkauf des LEGO-DeLorean „Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft“ gestartet.



Das neue Set ist exklusiv im LEGO-Store erhältlich und besteht aus 1.872 Teilen und kommt natürlich mit 1,21 Gigawatt Leistung. Es bietet zwei neue Mini-Figuren, logischerweise Dr. Emmet Doc Brown und Marty McFly.

Es handelt sich um einen „3 in 1“-Bausatz. Neben der Original-Zeitmaschine könnt ihr auch den Fusionsgenerator hinzufügen und die Hoverumbaureifen aus dem zweitel Teil ausklappen. Der DeLorean aus Teil 3 hat Weißwandreifen und eine Leiterplatte – auch die gibt es hier.

Der DeLorean ist eines von mehreren LEGO-Sets, das weit über die Zielgruppe der LEGO-Fans hinaus geht. Das LEGO-Set zu Sonic the Hedgehog* (verfügbar) sprach viele Gaming-Fans an, so wie es auch das kommende Set zu Horizon Forbidden West* tun dürfte.

Der DeLorean gehört natürlich in die Film-Welt, wo LEGO schon lange zu Hause ist. Neben unzähligen Star-Wars-Sets gibt es in Kürze auch ein neues Jurassic-Park-Set namens Ausbruch des T. Rex*, angelehnt an die legendäre Szene aus dem Film.

Bildmaterial: LEGO