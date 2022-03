Bloodborne Kart: Aus dem Meme soll jetzt tatsächlich ein richtiges Spiel werden

Bloodborne Kart wird tatsächlich doch noch Realität. Was einst als Meme groß wurde, will Lilith Walther jetzt tatsächlich umsetzen. Walther ist auch Entwicklerin des hochgelobten Bloodborne PSX. Die Sache wird also wirklich ernst!

Ein Scherz? Diesmal nicht. Walther, damals noch mit Bloodborne PSX beschäftigt, machte schon im letzten Jahr einen Aprilscherz aus Bloodborne Kart. Der Gag ist also durch.

Woher das Meme rund um Bloodborne Kart stammt, ist übrigens nicht ganz klar. Ein Youtuber hat die Idee bis zu einem Reddit-Beitrag von 2017 zurückverfolgt. Dann verliert sich die Spur. Klar ist, dass fast jeder schon mal etwas von Bloodborne Kart gehört hat.

Teaser-Trailer:

via Eurogamer, Automaton, Bildmaterial: Bloodborne Kart