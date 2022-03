Japanische Verkaufscharts: Stranger of Paradise startet historisch schlecht im Vergleich

Während Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in Deutschland offenbar einen zumindest respektablen Start hinlegen konnte, sieht das in Japan leider anders aus. Der erste Platz mit gut 29.000 verkauften Einheiten allein für PS4 täuscht darüber hinweg, dass es einer der schlechtesten Starts eines Final-Fantasy-Spin-offs ist.

Nimmt man die PS5-Zahlen dazu, so hat sich Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin etwa 47.000 Mal verkauft. Wohlgemerkt nur physisch, die Charts beinhalten keine digitalen Verkäufe. Mindestens noch einmal die Hälfte kann man also sicher draufrechnen.

Doch auch damit steht Stranger of Paradise im Spin-off-Vergleich mies da. Spiele wie Final Fantasy Type-0 oder Dissidia Final Fantasy knackten in Japan in der ersten Verkaufswoche jeweils die 500.000 Einheiten. Eine schöne Aufstellung dazu hat Game Data Library gemacht.

Auch im Vergleich zu Nioh steht Stranger of Paradise nicht gut da – es erreichte etwa nur die Hälfte der Zahlen der ersten Woche der Nioh-Spiele. Wie jeder Vergleich, so hinkt natürlich auch dieser etwas. In Japan ist die Switch mit Abstand das populärste System, anders als es war, als viele der besten Spin-offs für damals weitaus beliebtere Systeme erschienen sind. Nur einer von vielen Faktoren.

[PS4] Stranger of Paradise (Square Enix, 03/18/22) – 28.944 (New) [NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 23.067 (2.177.459) [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 19.487 (293.628) [PS5] Stranger of Paradise (Square Enix, 03/18/22) – 17.905 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 16.078 (4.499.542) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9.755 (2.561.419) [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 9.447 (94,818) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,111 (4.813.641) [NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 8.429 (112.107) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 8.182 (912.325) [NSW] Persona 4 Arena Ultimax (ATLUS, 03/17/22) – 6.490 (New) [PS4] Persona 4 Arena Ultimax (ATLUS, 03/17/22) – 6.194 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 5.798 (2.623.946) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5.731 (1.981.570) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.495 (7.214.531) [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 4.733 (116.563) [NSW] Neptunia x Senran Kagura (Compile Heart, 03/17/22) – 4.614 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4.553 (3.102.465) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 4.072 (87.577) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3.821 (948.691)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 55.675 (1.441.315) Switch – 19.165 (18.116.589) Switch Lite – 10.657 (4.635.407) PlayStation 5 – 13.971 (1.239.386) PS5 Digital Edition – 2.997 (222.657) Xbox Series X – 2.936 (88.985) Xbox Series S – 618 (74.915) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 287 (1.184.064) PlayStation 4 – 10 (7.819.379)

via Gematsu, Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Koei Tecmo, Team Ninja