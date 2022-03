Auf Messers Schneide: Revita erscheint im April für Nintendo Switch und PCs

Das Roguelite Revita vom deutschen Entwickler BenStar und Publisher Dear Villagers (ScourgeBringer) wird am 21. April den Early Access bei Steam verlassen und dann für Steam und Nintendo Switch erscheinen. Die Ankündigung für Nintendo Switch ist neu.

In Revita müssen SpielerInnen einen seltsamen Uhrenturm durch eine Serie von prozedural generierten Räumen erklimmen und dort natürlich Bosskämpfe bestehen, um so die verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Auf dem Weg zum Ziel können SpielerInnen Lebenskraft gegen zufällige Upgrades eintauschen. Eine gefährliche, aber möglicherweise auch sehr gewinnbringende Lotterie.

Auf Messers Schneide

„Was ich bei all meinen Lieblings-Rogulites am meisten schätze, sind diese Momente, in denen man sich auf Messers Schneide befindet und entweder eine große Hürde überkommt oder alles verliert“, sagt Benjamin Kiefer, Entwickler von Revita.

„Deshalb habe ich bei Revita viel Fokus auf Mechaniken gelegt, die Spieler ständig dazu ermutigen, ihre Risiken abzuwägen und neue Höhen zu erreichen. Die Möglichkeit Lebenspunkte gegen Gegenstände einzutauschen ist ein integraler Teil des Titels und lässt Spieler ihren eigenen Risikolevel festlegen.“

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Revita, Dear Villagers, BenStar