PlayStation Now im März mit Shadow Warriors 3, Crysis Remastered und diesen Games

Im März gibt es nochmal PlayStation Plus, also auch ein neues Line-up für PlayStation Now. Die Medienberichte um Project Spartacus haben sich bis dato noch nicht bewahrheitet. Die pure Wahrheit bei PlayStation Now im März:

Shadow Warrior 3

Crysis Remastered

Relicta

Chicken Police – Paint it Red!

Mit Shadow Warrior 3 gibt es übrigens auch mal wieder ein Spiel, das gleich vom Launch weg bei PlayStation Now zur Verfügung steht. Das könnte ja fast ein Zukunftsmodell sein.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Trailer zu Shadow Warrior 3:

