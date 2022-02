Pokémon-Sammelkartenspiel: Seht hier eine neue VSTAR-Karte aus „Strahlende Sterne“ exklusiv

In Kürze steht die Veröffentlichung des neuen Pokémon-Sammelkartenspiel-Sets „Schwert & Schild – Strahlende Sterne“ in Deutschland an. Am 25. Februar erscheinen die neuen Karten, die mit Pokémon-VSTAR auch eine neue Spielmechanik einführen.

Wir dürfen euch heute eine Karte aus der kommenden Erweiterung exklusiv vorstellen. Elfun-VSTAR! Die Weiterentwicklung von Baumwoll stammt ursprünglich aus der sechsten Spielegeneration und ist vom Typ Pflanze und Fee. Welche VSTAR-Fähigkeit Elfun hat, erfahrt ihr nachfolgend.

Es liegt Unheil in der Luft, wenn Elfun VSTAR auf das Schlachtfeld schwebt! Das Windveiled-Pokémon ist für seine Streiche bekannt und berüchtigt für seine Attacke Trickwind, die deinen Gegner daran hindert, entweder spezielle Energiekarten oder Pokémon-Tools zu spielen! Wenn dir dieser Trick nicht reicht, kann Flauschballstern VSTAR-Power eingesetzt werden. Dann fügt jede an Elfun angehängte Energie einem beliebigen Pokémon 60 Schaden zu.

Pokémon-VSTAR entwickeln sich aus Pokémon-V und werden im Metaspiel des Pokémon-Sammelkartenspiels eine wichtige Rolle spielen, erklärt The Pokémon Company. Jedes Pokémon-VSTAR hat eine besondere VSTAR-Power – die eine Attacke oder eine Fähigkeit sein kann – mit einem extrem starken Effekt, der den Ausgang eines Kampfes entscheiden kann.

Eine VSTAR-Power kann nur einmal pro Spiel eingesetzt werden. Hat ein Spieler eine VSTAR-Power eingesetzt, muss er während des restlichen Kampfes seine VSTAR-Marke umdrehen. Neben Elfun-VSTAR gibt es in „Strahlende Sterne“ auch noch Arceus-VSTAR, Glurak-VSTAR und Shaymin-VSTAR!

Auch die neue Erweiterung „Strahlende Sterne“ erscheint natürlich wieder in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und besonderen Kollektionen. In Spezial-Kollektionen werden zusätzlich Folipurba-VSTAR und Glaziola-VSTAR verfügbar sein.

Neben „Strahlende Sterne“ steht im Sommer auch eine weitere Erweiterung auf dem Plan, diesmal geht es um das nach wie vor populäre Pokémon GO. Wollt ihr das Sammelkartenspiel erlernen? Dann könnt ihr das im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch tun: Mit der Pokémon-Kampfakademie, die wir hier vorgestellt haben.

Bildmaterial: The Pokémon Company