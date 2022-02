Pokémon-Legenden Arceus startet auch in Deutschland monstermäßig gut

Nach den Verkaufszahlen aus Japan und den weltweiten 6,5 Millionen verkauften Einheiten von Pokémon-Legenden: Arceus liegen nun auch die Verkaufscharts aus Deutschland auszugsweise vor.

GfK Entertainment hat wie in jeder Woche die Top 2 aller Plattformen veröffentlicht. Natürlich steigt Arceus auf Rang 1 des Switch-Rankings ein und platziert sich hier vor Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars.

Aller Voraussicht nach wird Pokémon-Legenden: Arceus schon Mitte Februar einen Game Sales Award für Januar erhalten. Arceus sollte es geschafft haben, sich zum Launch mehr als 100.000 Mal verkauft zu haben.

Natürlich schafft es auch die andere prominente Neuerscheinung der letzten Woche in die Rankings. Uncharted: Legacy of Thieves Collection debütiert auf Rang 2 der PS5-Rankings hinter Call of Duty: Vanguard.

Die Spitze der Xbox-Series-Charts gestaltet sich wie in der Vorwoche aus Forza Horizon 5 und dem Landwirtschafts-Simulator 22. Sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts landet GTA V ganz oben.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak