Pokémon Day 2022: In dieser Woche gibt es jeden Tag eine Überraschung zur Serie

Am Sonntag feiert das legendäre Franchise mal wieder den Pokémon Day. Dann ist der 27. Februar und die Veröffentlichung von Pokémon Rot und Grün in Japan jährt sich mal wieder.

Mit einer „Road to Pokémon Day“ wird The Pokémon Company in dieser Woche täglich feiern. An jedem Wochentag möchte man spezielle Ankündigungen machen, die sich rund um die Pokémon-Serie drehen. Die heutige Ankündigung ist bereits da: In Pokémon Masters EX werden May und Latias als Gefährtengespann verfügbar.

Von ähnlichem Kaliber werden wohl auch die weiteren Ankündigungen sein. Erwartet lieber Ingame-Inhalte und -Events, statt großer Enthüllungen. So auch morgen, wenn es um Pokémon Schwert und Schild geht.

Der Fahrplan:

21. Februar: Pokémon Masters EX

22. Februar: Pokémon Schwert und Schild

23. Februar: Pokémon Café Mix

24. Februar: Pokémon UNITE

25. Februar: P25 Music – Music Video for Reconnect by Yaffle

26. Februar: Pokémon GO

Zum Pokémon Day 2022 hat man eine offizielle Website eingerichtet.

Bildmaterial: The Pokémon Company