Capcom Fighting Collection beinhaltet 10 Klassiker, einige davon erstmals außerhalb Japans

Neben Street Fighter 6 hat Capcom heute auch die Capcom Fighting Collection angekündigt. Diese Anthologie wird aus 10 Klassikern bestehen, von denen einige das erste Mal außerhalb Japans erscheinen. Mit dabei ist die komplette Darkstalkers-Serie.

Jeder der 10 Titel wird mit einem Online-Multiplayermodus, verbesserten Funktionen und Komfort-Updates versehen. Die Veröffentlichung der Capcom Fighting Collection ist am 24. Juni 2022 digital für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und bei PC-Steam vorgesehen.

Zu den Neuerungen führt Capcom aus:

Die Spieler können nun den Kampf online aufnehmen und ihre Fähigkeiten in allen 10 Titeln in Ranglisten-, Gelegenheits- und benutzerdefinierten Matches unter Beweis stellen. Der Online-Mehrspielermodus wird durch einen robusten Rollback-Netcode unterstützt, der für eine geringe Latenzzeit in Online-Kämpfen sorgt.

Der neue Trainingsmodus (außer Super Puzzle Fighter II Turbo) hilft Anfängern und Veteranen gleichermaßen, die Grundlagen zu erlernen und ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Das Komplettpaket enthält außerdem eine Reihe neuer lokaler Versus-Optionen, Gameplay-Anpassungen- und Komfortverbesserung, wie z. B. Zwischenspeicherungen im Spiel.