Otome-Fans erwartet einen romantischen Herbst mit drei Visual Novels von Aksys Games

Bei All Aksys hat Aksys Games gestern Abend gleich drei Visual Novels auf eine Veröffentlichung im Herbst 2022 im Westen eingegrenzt. Sowohl Piofiore: Episodio 1926, als auch Lover Pretend und Paradigm Paradox waren bereits für eine Lokalisierung bestätigt. Jetzt können sich Fans auf einen romantischen Herbst freuen.

Piofiore: Episodio 1926 setzt inhaltlich direkt an den Vorgänger an. Liliana wird einmal mehr in die gefährlichen Revierkämpfe und Intrigen der Mafia verwickelt, welche die Stadt Burlone auseinanderreißen.

Lover Pretend handelt von der allein lebenden Chiyuki, die ihre gesamte Zeit mit dem Studium und ihrem Teilzeitjob zubringt. Zwei Träume treiben sie dabei an: Ihren Vater zu finden, den sie nie traf, und den Traum ihrer Mutter zu verwirklichen, Drehbuchautorin zu werden.

Paradigm Paradox spielt im Jahr 25XX in einer Welt, in der die Menschheit nur in isolierten Kolonien leben kann. Die Protagonistin ist Studentin an einer Akademie und arg gelangweilt vom Alltag. Die Welt wird von „Ungeziefer“ geplagt.

Bildmaterial: Paradigm Paradox, Aksys Games, Idea Factory, Otomate