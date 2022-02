Mon-Yu: Aksys Games bringt den Dungeon-Crawler in den Westen

Aksys Game hat angekündigt, dass das Dungeon-RPG Mon-Yu auch im Westen erscheinen wird. Das dauert leider noch ein bisschen, erst 2023 soll es für Nintendo Switch und PCs so weit sein. In Japan ist der von Experience entwickelte, klassische Crawler am 15. Juli 2021 für Switch erschienen.

Bei Mon-Yu handelt es sich übrigens um eine Abkürzung. Der wahre Name lautet nämlich Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Shindemo Akiramezu ni Tsuyoku Narinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu.

Wirklich monströs. Auf Deutsch bedeutet dies „Besiege Monster um starke Schwerter und Rüstung zu bekommen. Auch wenn du stirbst, kämpfe weiter und werde stärker. Wir glauben an den Tag, an dem die Helden den Dämonen-Lord bezwingen.“

Mon-Yu wurde vom Team hinter Undernauts: Labyrinth of Yomi entwickelt und tatsächlich kommt nun auch Mon-Yu in den Westen. Das Charakter-Design stammt von Mota, das Monster-Design von Akifumi Yamamoto. Als Produzent ist Hajime Chikami zuständig, Regie führt Motoya Ataka und die Musik komponiert Naoaki Jimbo.

Ein Trailer zur japanischen Veröffentlichung

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Mon-Yu, Aksys Games, Experience